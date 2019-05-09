ABD'de sihirli mantar kullanımına izin çıktı

ABD'de yapılan halk oylamasında yüzde 50.6 ile "sihirli mantar" kullanımına izin çıktı.

Oylamanın ardından sihirli mantar (magic mushroom) teknik olarak yasadışı sayılmaya devam edecek ancak bireysel kullanımı ve bulundurma üzerindeki kısıtlamalar ciddi oranda azaltılacak.

Polislere sihirli mantar kullanıcılarını en düşük öncelik olarak işleme almaları ve cezai işlem uygulamama talimatı verilecek.

MARİHUANA DA SUÇ SAYILMIYOR

Colorado eyaletinde bulunan Denver, 2005 yılında da marihuana kullanımını suç olmaktan çıkarmış, ardından eyalet genelinde de benzer bir yasa geçirilmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, sihirli mantarların kullanımının serbest bırakılmasını savunanlar bazı mantarların küme tipi başağrısı, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde etkili olduğunu iddia ediyor.

Sihirli mantar nedir