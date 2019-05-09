taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.236
Euro
6.9942
Altın
1281.33
Borsa
88858.61
Gram Altın
256.972

ABD'de sihirli mantar kullanımına izin çıktı

Denver kenti, hayal gördüren mantar türünün kullanımını suç saymaktan çıkaran ilk ABD kenti oldu.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 15:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de yapılan halk oylamasında yüzde 50.6 ile "sihirli mantar" kullanımına izin çıktı.

Oylamanın ardından sihirli mantar (magic mushroom) teknik olarak yasadışı sayılmaya devam edecek ancak bireysel kullanımı ve bulundurma üzerindeki kısıtlamalar ciddi oranda azaltılacak.

Polislere sihirli mantar kullanıcılarını en düşük öncelik olarak işleme almaları ve cezai işlem uygulamama talimatı verilecek.

ABD'de sihirli mantar kullanımına izin çıktı

MARİHUANA DA SUÇ SAYILMIYOR

Colorado eyaletinde bulunan Denver, 2005 yılında da marihuana kullanımını suç olmaktan çıkarmış, ardından eyalet genelinde de benzer bir yasa geçirilmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, sihirli mantarların kullanımının serbest bırakılmasını savunanlar bazı mantarların küme tipi başağrısı, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde etkili olduğunu iddia ediyor.

Sihirli mantar nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TÜRGEV hack'lendi

TÜRGEV hack'lendi

255
Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Meclis'te Ramazan ayı tartışması

667
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına İstanbul uyarısı

502
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

482
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

55
Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

Suudi Arabistan'da ezanın sesi kısıldı

220
Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'na destek verdi

379
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir