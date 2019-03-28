ABD'de silahlı saldırgan krizi: 2 ölü, 2 yaralı

ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle Polis Departmanı’nın yaptığı açıklamada, Seattle’ın Sand Point Mahallesi'nde silahlı bir saldırganın, etraftaki araçlara ve bir yolcu otobüsüne rastgele ateş açtığı duyuruldu.

SALDIRGANDAN UZAKLAŞMAK İÇİN OTOBÜSÜ TERS YÖNE SÜRDÜ

Saldırgan, önce sokakta bulunan bir araç içindeki kadına ateş açarak ağır yaraladıktan sonra sokakta bulunan yolcu otobüsüne ateş açtı. Otobüs şoförü, saldırgandan uzaklaşmak için otobüsü tam tersi yöne doğru sürmeye çalıştı.

POLİSTEN KAÇARKEN BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

Ardından başka bir araca yönelen saldırgan, sürücüyü ateş ederek öldürdü. Polisin olay yerine varmak üzere olduğu sırada sürücüsünü öldürdüğü araca binen saldırgan ile polis arasında, kovalamaca yaşandı. Başka bir araca çarpan saldırgan, o aracın sürücüsünü de öldürdü.

Polis saldırganın gözaltına aldığını duyurdu.