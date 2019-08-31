ABD'de silahlı saldırgan paniği

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, kompleksin giriş ve çıkışlara kapatıldığı bilgisi yer aldı.

Associated Press (AP) ajansına konuşan bir yetkili, halktan bir kişinin, 133. caddede yer alan ve Vermont Vergi Dairesi'nin bulunduğu binaya uzun namlulu bir silahla girildiğini söylediğini aktardı.

SALDIRGAN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ise, kompleksi aramak ve çalışanları tahliye etmek için olay yerine geldi. Bazı sokaklar ulaşıma kapatıldı.

İnsan kaynaklarından sorumlu devlet bakanlığı, herhangi bir silahlı saldırgan bulunmadığını, durumun kontrol altında olduğunu ve tehlike arz etmediğini açıkladı.