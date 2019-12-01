ABD'de silahlı saldırı: 11 yaralı

Londra'da meydana gelen bıçaklı saldırının ardından bugün de sabahın erken saatlerinde New Orleans'ta bir saldırı düzenlendi.

KANAL CADDESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, olayın sabah erken saatlerde, şehrin Kanal Caddesi'nde meydana geldiği belirtildi.

11 YARALI

Polisin olay yerine yakın olması sebebiyle silah sesini duyarak hemen müdahale ettiği, 11 kişinin vurulduğu ve 2 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bir kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı.