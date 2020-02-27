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ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü

ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

AA | 27.02.2020 - 05:31..
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ABD'nin Wisconsin eyaleti Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirilmiş ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istenmişti.

TRUMP 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Amerikan medyasının ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 7 kişinin öldüğü bilgisinden farklı olarak Trump, söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede"Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü

ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü

ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü


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