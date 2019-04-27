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ABD'de sinagoga saldırı: Çok sayıda yaralı var

San Diego'da bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

AA | 27.04.2019 - 23:42..
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San Diego Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 11.30'da (TSİ 21.30) Congregation Chabad adlı sinagogda silahlı saldırı olduğu ve olaya müdahale edildiği belirtildi.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde ise saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililerden ise ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

ABD'de sinagoga saldırı: Çok sayıda yaralı var

1 KİŞİ GÖZALTINDA

San Diego Şerif Ofisinden ilerleyen saatlerde yapılan bir başka açıklamada ise olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve sorgulandığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yahudiler için kutsal kabul edilen ve 19 Nisan Cuma günü başlayan Hamursuz Bayramı bugün sona eriyor.

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