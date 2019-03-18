ABD'de sıra dışı doğum

Teksas Kadın Hastanesi'ne ait Facebook sayfasından, ilginç bir paylaşım yapıldı. Haberi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

9 DAKİKADA 6 BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Yapılan açıklamada, dün doğum için hastaneye gelen bir kadının saat 4.50 ilâ 4.59 arasında, 4 erkek ve 2 kız bebek dünyaya getirdiği açıklandı. Buna göre genç kadın 9 dakikada, 6 bebek dünyaya getirmiş oldu.

MİLYARDA BİR İHTİMAL

Ayrıca yapılan açıklamada, bu tarz bir doğumun 4.7 milyarda bir olabileceği de belirtildi. Genç kadın ve altızların durumunun iyi olduğu da ifade edildi.