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ABD'de sıra dışı doğum

ABD'nin Texas eyaletinde bir kadın 9 dakikada, 6 bebek doğurdu.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 09:50..
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Teksas Kadın Hastanesi'ne ait Facebook sayfasından, ilginç bir paylaşım yapıldı. Haberi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

9 DAKİKADA 6 BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Yapılan açıklamada, dün doğum için hastaneye gelen bir kadının saat 4.50 ilâ 4.59 arasında, 4 erkek ve 2 kız bebek dünyaya getirdiği açıklandı. Buna göre genç kadın 9 dakikada, 6 bebek dünyaya getirmiş oldu.

ABD'de sıra dışı doğum

MİLYARDA BİR İHTİMAL

Ayrıca yapılan açıklamada, bu tarz bir doğumun 4.7 milyarda bir olabileceği de belirtildi. Genç kadın ve altızların durumunun iyi olduğu da ifade edildi.

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