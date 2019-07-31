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ABD'de sivrisinekler ölüm tehlikesi saçıyor

ABD'de bazı sivrisineklerin, beyin enfeksiyonu virüsü taşıdığı ve bölgede yaşayanların dikkatli olunması istendi.

İHA | 31.07.2019 - 16:13..
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Florida Sağlık Bakanlığı, bölgede yaşayanları sivrisinekler konusunda uyardı.

'BEYİN ENFEKSİYON VİRÜSÜ' UYARISI

Bakanlık, bölgede sivrisinek yoluyla bulaşan beyin enfeksiyonu virüsü (EEEV) tespit edildiğini belirterek uyarı yayınladı.

Yerel yönetimlerin bulaşıcı hastalıkları izlemek için kullandığı tavuklarda yapılan testlerden sonra ölümcül virüsün, insanlara bulaşma riskinin arttığı tespit edildi.

ABD'de sivrisinekler ölüm tehlikesi saçıyor

'SİVRİSİNEKLERDEN UZAK DURUN'

Bölge sakinlerinin sivrisineklerden uzak durmaları istenerek vücutlarını örtmeleri, sivrisinek kovucu kullanmaları, durgun suları boşaltmaları ve sivrisineklerin içeriye girmemesi için kapı ve pencerelerde perdeler kullanmaları önerildi.

BEYİN ŞİŞMESİNE NEDEN OLUYOR

EEEV enfeksiyonu semptomların başlamasından sadece 2 gün sonra baş ağrıları, kasılmalar ve ölümü tetikleyen beyin şişmesine neden olabilir.

Hastalık, beyin şişmesinden kurtulanlarda nörotik bozukluklar bırakabilir. EEEV enfeksiyonu olan herkeste beyin şişmesi olmadığı gibi çoğu insanda grip benzeri belirtiler görülür veya hiçbir semptom görülmez.

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