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ABD'de sokakta barbekü yapanlara silahlı saldırı

Baltimore kentinde, sokakta barbekü yapan gruba yönelik silahlı saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı

AA | 29.04.2019 - 04:47..
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ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde, sokakta barbekü yapan bir gruba yönelik silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralarak hastaneye kaldırıldı.

Baltimore Emniyet Sözcüsü Chakia Fennoy, yaptığı açıklamada, yerel saat 17.00'de (TSİ 24.00), kentin batı bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar aldıklarını aktardı.

SALDIRININ NEDENİ HAKKINDA DETAY VERİLMEDİ

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Fennoy, yaralıların durumu ya da saldırının nedeni hakkında detaylı bilgi vermedi.

Yerel basındaki haberlerde ise saldırının, sokakta barbekü yapmak için toplanan bir grubu hedef aldığı kaydedildi.

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