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ABD'de sosyal medya bağımlısı buzdolabından tweet attı

15 yaşındaki genç kızın sosyal medya bağımlılığı, yasakların önüne geçti. Annesinin tüm yasaklarına rağmen internete bağlanıp fenomen oldu.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 18:33..
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ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Dorothy'nin cezası, iki hafta önce mutfakta meydana gelen bir kazadan sonra başladı.

Dorothy pilav yaparken YouTube izlediği için ocak alevler içinde kaldı. Kızına bir ders vermek isteyen anne, Dorothy'nin akıllı telefonuna el koydu.

İLK ÖNCE OYUN KONSOLUĞUYLA TWEET ATTI

Ancak Dorothy, yasağı ilk olarak 4 Ağustos'ta oyun konsolundan gönderdiği mesajla deldi. Bu mesajla cezasını duyuran Dorothy "Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim. Ağlıyorum. Hoşça kalın" dedi.ABD'de sosyal medya bağımlısı buzdolabından tweet attı

​Suç üstü yakalanan genç kızın hesabından ertesi gün annesi tarafından yazıldığı tahmin edilen bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, "Dorothy'nin Nintento'sudan Twitter'ı kullandığını gördüm. Bu hesap şimdi kapatılacak" denildi.

PES ETMEDİ DİĞER OYUN KONSOLUNDAN ATTI

Pes etmeyen Dorothy, bu kez diğer oyun konsolu Wii U'yu kullandı. Genç kız bu kez, "Merhaba millet. Annem şu anda işte bu yüzden ben de telefonumu arıyorum. Bana şans dileyin, sizi seviyorum" diye yazdı.ABD'de sosyal medya bağımlısı buzdolabından tweet attı

SON OLARAK BUZDOLABINDAN TWEET ATTI

​Ancak durumu fark eden anne bu cihaza da el koyunca, Dorothy, buzdolaplarına el attı. Genç kız, 8 Ağustos'taki mesajında "Bu tweet'in ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Buzdolabıyla konuşuyorum kahretsin çünkü annem tüm elektronik cihazlarıma yine el koydu" dedi.ABD'de sosyal medya bağımlısı buzdolabından tweet attı

BUZDOLABI DA GİDİYOR

Yasak sürdüğü için gazeteye kuzenin iPad'i üzerinde mesaj gönderdiği belirtilen Dorothy, "Annem tüm cihazlarımı aldı. Rezil oldum. Çok üzgünüm. Çünkü bütün yaz sıkıntımı Twitter'la geçiriyorum" dedi. Dorothy, Intelligencer adlı siteye de annesinin birilerini arayıp buzdolabını götürmelerini istediğini söyledi."Annen neden sadece buzdolabının internet bağlantısını kesmiyor?" sorusunu "Annem teknoloji konularında çok iyi değil" diye yanıtladı.

GAZETEYE ÇIKTI

Öte yandan genç kız sosyal medyada fenomen olurken, yaşadıklarını İngiliz Guardian gazetesine bile anlattı.

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