ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden Bin Selman'ı sorumlu tuttu

ABD Senatosu, ABD'nin Yemen'deki savaş bağlamında Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNDEN BİN SELMAN SORUMLU"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı da ABD Senatosunda kabul edildi.

Senato, Prens Selman’ı Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu tutan ve kınayan kararı onaylandı. Senatör BobCrocker tarafından hazırlanan kararda “Senato Prens Muhammed Bin Salman’ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğuna inanıyor” ifadesi yer aldı ve Suudi Arabistan hükümetine suça uygun önlemleri alması konusunda çağrıda bulunuldu.

38 HAYIR'A KARŞI 57 EVET OYU

Senatoda 38 ‘hayır’ oyuna karşı 57 ‘evet’ oyu ile ABD’nin Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü askeri harekâta desteği sonlandıran teklif kabul de edildi.

SONUÇ, TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE TAKILDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın CIA raporuna rağmen Suudi Arabistan’a verdiği desteğe karşı en geniş cevap niteliği taşıyan oylamanın sonucu, Temsilciler Meclisinde bulunan Cumhuriyetçiler tarafından bu yıl oylanması engellendiği için etkili olamayacak. Ancak bu kararın Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’dan geçmesi ve geçerken Trump’ın partisinden de destekçi bulması büyük önem taşıyor.