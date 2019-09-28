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ABD'de tarihi konak tekneyle taşındı

Maryland eyaletinde 259 yıllık tarihi konak tekneyle Queenstown'a getirildi.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 13:59..
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Ağırlığı 400 ton olan tarihi konağı beyaz eşya taşır gibi tekneyle taşıdılar.

SATIŞA ÇIKTI

1760 yılında inşa edilen ve genellikle gala gibi organizasyonlarda kullanılan konak, kısa bir süre önce satışa çıktı.

ABD'de tarihi konak tekneyle taşındı

YENİ SAHİBİ DENİZ KENARINDA YAŞAMAK İSTEDİ

Konağı alan Christian Neeley, ise konağın deniz kenarında olmasını istediği için yerini değiştirme kararı aldı. Bu olayın üstüne ise ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.

ABD'de tarihi konak tekneyle taşındı VİDEO

MALİYETİ 1 MİLYON DOLARI BULDU

Konağı bir teknenin önüne bağlayıp kilometrelerce yüzdürdüler. Tarihi konağı taşımanın maliyeti ise 1 milyon doları buldu.

ABD'de tarihi konak tekneyle taşındı

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