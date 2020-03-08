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ABD'de temizlik ürünlerinin satışına sınırlama

ABD'de koronavirüsün giderek yayılması sonrası zincir mağazalar, özellikle temizlik ve hijyen ürünlerinin satışına limit getirme kararı aldı.

AA | 08.03.2020 - 04:18..
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New Jersey eyaletinde özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiği COSTCO, Walmart ve Best Buy benzeri zincir marketlerin girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Market yöneticileri, herkese yetmesi için su, ilaç, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu başta olmak üzere birçok temizlik ve hijyen maddelerinin satışına limit getirdi.

ABD'de temizlik ürünlerinin satışına sınırlama

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Koronavirüs salgınının Doğu eyaletlerinde de yayılmaya başlamasının üzerine tüketiciler, hortum, sel, tayfun beklendiği dönemlerde olduğu gibi süpermarket raflarını boşalttı.

Market yöneticileri, müşteriler arasında zaman yaşanan kavgalara ve paniğe son vermek için çareyi bazı ürünlerin satışını 2 adetle sınırlandırdı, kapılarda polisler görevlendirildi.

ABD'de temizlik ürünlerinin satışına sınırlama

MARKETLERDE UZUN KUYRUKLAR

New Jersey’in Bergen County, Teterboro kasabasında bulunan toptan satış marketi COSTSO önünde yoğunluktan sürücüler araçlarını park edecek yer bulamadı, girişlerde ve kasalarda uzun kuyruklar oluştu. Market görevlileri ise koronavirüse karşı önlem olarak alışveriş arabalarını her seferinde dezenfekte etti.

ABD'de temizlik ürünlerinin satışına sınırlama

ABD'de temizlik ürünlerinin satışına sınırlama

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