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ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden biri olan Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı.

AA | 05.02.2020 - 01:05..
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ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

Eskişehir'de doğan İbrahim Mike Baycora, küçük yaşta Amerika’ya gitti ve Paterson şehrinde büyüdü.

New Jersey Rutgers Üniversitesi'nde kimya mühendisliği alanında diploma alan Baycora, 1988 yılında Paterson Polis Teşkilatı'na katıldı.

İki çocuk babası Baycora, 32 yıldır Paterson Emniyeti'nde görev yapıyor.

GÖREVİNE RESMEN BAŞLADI

İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

Türk diplomatik misyonundan temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey’de yaşayan Türk toplumu üyeleri, Paterson yönetiminden üst düzey yetkililer ve Baycora’nın ailesi ve yakınlarının katıldığı yemin töreni, Amerikan milli marşı ve dua ile başladı.

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

"İLK TÜRK, İLK MÜSLÜMAN EMNİYET MÜDÜR"

Törende bir konuşma yapan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Amerika’da bugün tarih yazdıklarını belirterek, “Baycora, Paterson şehrinin ilk Türk, ilk Müslüman, ilk kimya mühendisi eğitimli emniyet müdürü oluyor.” dedi.

Sayegh, Baycora’nın uzun yıllar polis teşkilatında süren gayretlerinden dolayı bu görevi hak ettiğini belirterek, “Baycora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir. Bu Paterson’ın zaferidir, Amerika’yı evi bilen göçmenlerin zaferidir.” ifadelerini kullandı.

KUR'AN-I KERİM'E EL BASARAK YEMİN ETTİ

228 yıllık tarihi binada düzenlenen törende daha sonra Baycora, Kur'an-ı Kerim’e el basarak, yemin etti.

Baycora, burada yaptığı konuşmada, Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, “Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla esas Amerika'dır.” dedi.

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

TÜRKÇE DUA EDİLDİ

Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını anlatan Baycora, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için çok çalışacağını söyledi.

Baycora, törenin sonunda Türkçe yapılan duanın ardından, tebrikleri kabul etti.

Türk olmasından ve doğduğu ülkeden dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Baycora, "Bugün çok mutluyum. Burada yaşadığımız olay, dünyanın neresinden gelirseniz gelin, bu ülkede fırsatlar olduğunun ispatıdır." diye konuştu.

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

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