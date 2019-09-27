ABD’de Washington D.C- San Francisco seferini gerçekleştiren United Havayollarına ait yolcu uçağında, kadın bir yolcu tuvalette mahsur kaldı.
ACİL İNİŞTEN SONRA KURTARILDI
Havada yaşanan paniğin ardından yolcu uçağı Denver Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Havayolu tarafından yapılan açıklamada tuvalette yaklaşık 1 saat mahsur kalan kadın yolcu, uçak acil iniş gerçekleştirmesinin ardından mahsur kaldığı tuvaletten kurtarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ABD'de uçak tuvaletinde mahsur kalınca iniş yapıldı ViDEO