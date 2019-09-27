ABD'de uçak tuvaletinde mahsur kalınca iniş yapıldı

United Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş yaptı.

Depremde yaşanan sıkıntıların ardından Türk Telekom'a sosyal medyada büyük tepkiler vardı ancak bir anda bot hesaplar ortaya çıktı.

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İHH'nın İyilikte Yarışan Sınıflar projesi

Proje kapsamında 35 yetime arkadaşlık eden Bağcılar Akyiğit Ortaokulu öğrencileri, önce tüm dünyaya mesaj vermek için sustular ardından da herkesi bu iyilik hareketine davet ettiler.