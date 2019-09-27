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ABD'de uçak tuvaletinde mahsur kalınca iniş yapıldı

United Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş yaptı.

İHA | 27.09.2019 - 17:36..
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ABD’de Washington D.C- San Francisco seferini gerçekleştiren United Havayollarına ait yolcu uçağında, kadın bir yolcu tuvalette mahsur kaldı.

ACİL İNİŞTEN SONRA KURTARILDI

Havada yaşanan paniğin ardından yolcu uçağı Denver Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Havayolu tarafından yapılan açıklamada tuvalette yaklaşık 1 saat mahsur kalan kadın yolcu, uçak acil iniş gerçekleştirmesinin ardından mahsur kaldığı tuvaletten kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ABD'de uçak tuvaletinde mahsur kalınca iniş yapıldı ViDEO

ABD'de uçak tuvaletinde mahsur kalınca iniş yapıldı

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