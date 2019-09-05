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ABD'de Ulusal Tüfek Derneği terör örgütü ilan edildi

California eyaletindeki San Francisco şehrinde, ülkedeki en güçlü silah lobisi kuruluşu olan Ulusal Tüfek Derneği'ni (NRA) "İç terör örgütü" olarak tanıyan bir karar alındı.

AA | 05.09.2019 - 08:06..
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Kentin yasama organı işlevi gören denetleme kurulu tarafından kabul edilen yasada, "San Francisco şehri ve bölgesi, NRA'yı iç terörist organizasyon olarak ilan eder." ifadesi yer aldı.

Yasada ayrıca, kentteki tedarikçi ve taşeronların NRA ile olan finansal ve sözleşmeye dayalı ilişkilerini gözden geçirmeleri istenirken, diğer şehirlere, eyaletlere ve federal hükümete benzer bir pozisyon almaları çağrısında bulunuldu.

ABD'de Ulusal Tüfek Derneği terör örgütü ilan edildi

"NRA, BİR İÇ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Kurul üyesi Catherine Stefanı, ülkede silahlı saldırıların ardı arkasının kesilmediğini belirterek, "Bu ülkede her gün insanlar ölüyor, hiçbir şey yapmamak bir seçenek değil ve NRA'nın yapmaya devam ettiği de bu. Bu bir iç terör örgütüdür.” ifadelerini kullandı.

ABD'de Ulusal Tüfek Derneği terör örgütü ilan edildi

Kararın, Temmuz ayında San Francisco'nun güneyindeki Gilroy kasabasındaki Sarımsak Festivali’nde 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı üzerine alındığı kaydedildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ilgili festivalde düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duyurmuş, saldırganın şiddet içerikli ideolojilere sahip olduğunu ve festivale plan dahilinde saldırdığını bildirmişti.

Genellikle Güney Amerika kökenli insanların katıldığı festivalde saldırıyı gerçekleştiren zanlı Santino William Legan adlı beyaz Amerikalı, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.

ABD'de Ulusal Tüfek Derneği terör örgütü ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, NRA toplantısında konuşurken

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