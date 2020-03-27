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ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor

ABD'de kasıtlı olarak koronavirüsü yayanlar terörizm ile suçlanıyor.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 08:10..
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ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, virüsü başkalarına kasıtlı bir şekilde yaymaya çalışanlarında görüntüleri günbegün ortaya çıkıyor.

Virüsü kasıtlı şekilde insanlara bulaştırmak tüm ülkelerde suç sayılırken, ABD bu eylemi terör suçu olarak sayacağını açıkladı.

Amerikan Adalet Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklama ile koronavirüsü kasıtlı olarak yayan insanların terörizm ile suçlanabileceğini doğruladı.

BAŞKASININ YÜZÜNE ÖKSÜREN TERÖR TEHDİDİ OLUŞTURMAKTAN CEZA ALDI

Hafta başında New Jersey’de bir market çalışanının yüzüne kasten öksüren ve koronavirüs taşıdığını iddia eden bir kişinin ‘terör tehdidi' oluşturmaktan ceza aldığı öğrenildi.

Diğer taraftan, Missouri eyaletinde bir gencin de benzer bir hareketi yüzünden hafta başında terör suçu işlemekten suçlu bulunduğu bilgisi yerel gazete haberlerinde yer bulmuştu.

ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor

ADALET BAKANLIĞINA GÖRE VİRÜS BİYOLOJİK AJAN

Amerikan Adalet Bakanlığına göre, virüs bir ‘biyolojik ajan’ kriteri ile örtüşüyor ve onu yaymak veya koronavirüs Amerikalılara karşı bir silah olarak kullanmak’ terör tehdidi olarak kabul ediliyor.

ABD'de virüsü yaymak terör suçu sayılıyor

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