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ABD'de viski fabrikası yandı: 45 bin varil zarar gördü

Jim Beam firmasına ait viski fabrikasının Kentucky eyaletinde bulunan depolarında yangın çıktı.

AA | 04.07.2019 - 06:56..
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İtfaiye ekipleri gelene kadar alevler iki depoyu sardı, depolardan biri tamamen yandı.

YANGININ NEDENİ YILDIRIM DÜŞMESİ

Yangında yaklaşık 45 bin varil viski zarar gördü. Her varilde 200 litre viski bulunuyordu. İlk belirlemelere göre yangın yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

Yangında yaralanan olmadı.

ABD'de viski fabrikası yandı: 45 bin varil zarar gördü

ABD'de viski fabrikası yandı: 45 bin varil zarar gördü

FİRMANIN ZARARI 300 MİLYON DOLAR

Jim Beam sözcüsü Dan Cohen, yanan viskinin henüz çok "yıllanmamış" olduğunu, bu nedenle mevcut arzın etkilenmeyeceğini belirtti.

Bloomberg ise yangının firmaya zararının 300 milyon doları bulabileceği tahmininde bulundu.

Jim Beam'in Kentucky eyaletinde toplamda 3.3 milyon varil viski bulunan 126 deposu var.

ABD'de viski fabrikası yandı: 45 bin varil zarar gördü

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