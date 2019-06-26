ABD'de vize yasakları protestosu

ABD Kongresi önünde Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nce Müslümanlara yönelik uygulanan vize yasağı, protesto düzenlendi.

Düzenlenen eyleme, başta CAIR yöneticileri ve Kongrenin ilk Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar olmak üzere, çok sayıda vekil ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Kısa bir konuşma yapan CAIR İletişim Direktörü İbrahim Hooper, Yüksek Mahkemenin kısmen onayladığı Trump'ın Müslümanlara vize yasağının kabul edilemez olduğunu ve bu yasak kalkıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN YASAK



ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyesi Minnesota Vekili Ilhan Omar da bir konuşma yaptı.

Trump'ın İslamofobi'ye katkı yapan birçok adım attığını belirten Omar, "Seçimden önce Trump'ın vaatlerinden biri, Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanmasıydı. O yüzden biliyoruz ki bu Müslümanları hedef alan bir yasaktır. Bunun adını koyalım. Bu yasağın ülkemize verdiği zararı ciddiyetle düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.