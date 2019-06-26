taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7755
Euro
6.5727
Altın
1410.12
Borsa
94831.19
Gram Altın
261.918

ABD'de vize yasakları protestosu

Trump'ın Müslümanlara vize yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme kararının 1. yılı protesto edildi.

AA | 26.06.2019 - 22:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

s

ABD Kongresi önünde Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nce Müslümanlara yönelik uygulanan vize yasağı, protesto düzenlendi.

Düzenlenen eyleme, başta CAIR yöneticileri ve Kongrenin ilk Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar olmak üzere, çok sayıda vekil ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Kısa bir konuşma yapan CAIR İletişim Direktörü İbrahim Hooper, Yüksek Mahkemenin kısmen onayladığı Trump'ın Müslümanlara vize yasağının kabul edilemez olduğunu ve bu yasak kalkıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN YASAK


ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyesi Minnesota Vekili Ilhan Omar da bir konuşma yaptı.

Trump'ın İslamofobi'ye katkı yapan birçok adım attığını belirten Omar, "Seçimden önce Trump'ın vaatlerinden biri, Müslümanların ABD'ye girişinin tamamen yasaklanmasıydı. O yüzden biliyoruz ki bu Müslümanları hedef alan bir yasaktır. Bunun adını koyalım. Bu yasağın ülkemize verdiği zararı ciddiyetle düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye şirketlerine yöneticileri kim atayacak

Belediye şirketlerine yöneticileri kim atayacak

629
İzmir’e bir metro hattı daha geliyor

İzmir’e bir metro hattı daha geliyor

230
İBB Duyuru, Ekrem İmamoğlu gelmeden temizliğe başladı

İBB Duyuru, Ekrem İmamoğlu gelmeden temizliğe başladı

107
Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu'daki desteği yüzde 60

346
Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

271
Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

158
Tarım arazileri yanarken teröristler halay çekti

Tarım arazileri yanarken teröristler halay çekti

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir