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ABD'de yağmurda ıslanan kediye sahip çıkan köpek

Teksas eyaletinde dişi bir köpek, yağmurdan ıslanan yavru kediyi, kendisini takip etmesini sağlayarak yaşadığı eve kadar götürdü.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 15:35..
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ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan Monica Burks, tuvaletini yapmak için dışarı çıkan köpeği Hazel'in geri dönmediğini fark edince onu aramaya çıktı.

YAVRU KEDİYİ EVİNE GÖTÜRMEK İSTEDİ

Anlattığına göre köpeği Hazel, sahibini görmesine karşın eve dönmektense, onun dikkatini belli belirsiz bir miyavlama sesine çekmeye çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

İçeri girmemekte ısrar eden köpek, dışarıda ıslanan yavru köpeği, sahibi yanındayken içeri almaya çalıştı. Yavru kedi, peşinden gelmeyi her bıraktığında arkasına dönüp ona yardım etti. O anları, köpeğin sahibi saniye saniye kayda aldı.

Köpek, yavru kediyi yağmurdan kurtarıp eve götürdü -VİDEO

ABD'de yağmurda ıslanan kediye sahip çıkan köpek

ABD'de yağmurda ıslanan kediye sahip çıkan köpek

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