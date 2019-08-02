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ABD’de yakıtı biten uçak otobana indi

Yakıtı biten küçük bir uçak, araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadı.

İHA | 02.08.2019 - 05:55..
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ABD’nin Washington eyaletinin Pierce kentinde küçük bir uçak, yakıtı bittikten sonra otobana acil iniş yaptı.

Trafiğin yoğun olduğu saatte caddeye inen tek pervaneli uçağın herhangi bir kazaya mahal vermemesi şans olarak nitelendirildi.

ABD’de yakıtı biten uçak otobana indi

Bir görgü tanığına göre ise polis yolu trafiğe kapatmasından sonra uçağı güvenli bir şekilde yola inmesine yardımcı oldu. Tek pervaneli uçak indikten kısa bir süre sonra, güvenlik güçleri tarafından yoldan yakındaki Jiffy Lube otoparkına çekildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Güvenlik Şefi Johnna Batisteise, yerel basına yaptığı açıklamada, “Genellikle, bu tarz talihsiz olaylar kötü sonuçlanır. Ama bu olayda çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Trafikte araçların durması olası kazaları engelledi. Uçağın herhangi bir araç ya da yayayla temas etmemesi şanstı” ifadelerini kullandı.

Acil iniş nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi. Ancak ABD Federal Havacılık İdaresi olay hakkında soruşturma başlattı.


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