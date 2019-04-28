taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

ABD'de yanan aracın yanındaki keyif patlamayla son buldu

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir araç, park halindeyken yanmaya başladı. Yanan aracın yanında keyif sigarası içen adam, aracın patlamasıyla hayatını son anda kurtardı.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 10:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD'de park halindeki araç, bir anda yanmaya başlayınca kimse müdahale edemedi.

KEYİF SİGARASI YAKAN ADAM CANINI ZOR KURTARDI

Asıl ilginç olan ise araç yanarken, yan tarafta oturup sigara içen adam oldu. Yanan aracın yanında hiçbir şey yapmayan adam, bir de üstüne keyif sigarası yaktı. Ancak adam, aracın patlayacağını hesaba katmamıştı.

ABD'de yanan aracın yanındaki keyif patlamayla son buldu VİDEO

KOŞARAK UZAKLAŞTI

Yanan araç, bir anda patladı. Keyif sigarası yakan adam ise şoke oldu ve patlamanın olduğu yerden koşarak uzaklaştı.

ABD'de yanan aracın yanındaki keyif patlamayla son buldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

96
Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

134
Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

34
Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

187
Çamlıca Camii’nde sabah namazı

Çamlıca Camii’nde sabah namazı

132
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Bodrum tatilinde

25
Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

Ünal Karaman: Yanımda kimse rakibe saygısızlık yapamaz

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir