ABD'de park halindeki araç, bir anda yanmaya başlayınca kimse müdahale edemedi.

KEYİF SİGARASI YAKAN ADAM CANINI ZOR KURTARDI

Asıl ilginç olan ise araç yanarken, yan tarafta oturup sigara içen adam oldu. Yanan aracın yanında hiçbir şey yapmayan adam, bir de üstüne keyif sigarası yaktı. Ancak adam, aracın patlayacağını hesaba katmamıştı.

ABD'de yanan aracın yanındaki keyif patlamayla son buldu VİDEO



KOŞARAK UZAKLAŞTI

Yanan araç, bir anda patladı. Keyif sigarası yakan adam ise şoke oldu ve patlamanın olduğu yerden koşarak uzaklaştı.