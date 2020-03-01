ABD'de yanlışlıkla 23 yıl hapis yatan adam davayı kazandı

1994 yılında çifte cinayet iddiasıyla 23 yıl hapis yatan Kansaslı Lamonte McIntyre, yanlış mahkumiyeti nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı.

McIntyre, 1,5 milyon dolar tazminat alacak.

2017 YILINDA SUÇSUZ BULUNDU

Kansas Eyalet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lamonte McIntyre, 1994 yılında Donald Ewing ve Doniel Quinn cinayetlerinden hüküm giydiğinde sadece 17 yaşındaydı. McIntyre, 2017 yılında Wyandotte İlçe Mahkemesi tarafından suçsuz bulundu.

1.5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

2018'de ise devletin yanlış mahkumiyet yasasından yararlanarak, Kansas'a karşı bir dava açtı. Davayı kazanan McIntyre'a 'masumiyet sertifikası' verildi ve mahkumiyeti ile tutuklanmasına ilişkin kayıtlar kaldırıldı. Toplam 1.5 milyon dolar tazminat alan McIntyre'nin, 2 yıl boyunca sağlık ve danışmanlık masrafları da karşılanacak.

"DEVLET GENÇLİĞİMİ ALDI"

Şimdi 43 yaşında olan ve yardımcı olarak öğrenci eğitmeni görevinde bulunan Lamonte McIntyre, "Kansas eyaleti hayatımın 23 yılını aldı ve bana yeniden inşa etmem için hiçbir şey vermedi. Devlet gençliğimi aldı. Ailemle birlikte geçireceğim her doğum günümü ve Noel'imi aldı ve bana ihtiyaçları olduğunda orada olamadım. Keyifli olan anları da üzgün olanları da özledim. Annem, büyük babamı gömdüğünde onu teselli edemedim. Kansas eyaleti benden aldığı 23 yılı bana geri veremez. Ancak bu tazminat yasasını onaylayabilir, böylece başarılı bir geleceğe giden yola adım atabilirim. Bu yasa, hapishanede kaybettiğim her yıl için adil miktarda para sağlayacaktır." dedi.