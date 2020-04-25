ABD'de yaşayan doktora göre koronanın DNA'sıyla oynandı

ABD’de New Jersey’nin Delran ve Trenton şehirlerinde klinikleri bulunan ve 40 yıldan fazla bir süredir ABD’de yaşayan Türk doktor Vedat Obuz, online platform üzerinden koronavirüs ile ilgili görüşlerini anlattı.

"DAHA ÖNCEKİ VİRÜSLERİN HİÇBİRİNE BENZEMİYOR"

Dahiliye ve Fonksiyonel Tıp alanında uzman olan Obuz, virüsü derinlemesine incelediğini belirterek, "Bu virüs daha önceki virüslerin hiçbirine benzemiyor. Çünkü genetik yapısı değişik, insan vücudunda çok fazla bulunan reseptör dediğimiz yapışma yerini kullanıyor ve aniden bağışıklık sistemini tamamen felç ediyor." diye konuştu.

ABD'de yaşayan Türk doktora göre Kovid-19'un DNA'sıyla oynandı

"DNA'SIYLA OYNANDI DİYE ŞÜPHE EDİYORUM"

Obuz, yaptığı araştırmalar sonucunda virüsün doğal yollarla oluşup yayıldığına inanmadığını savundu.

Obuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bir araştırmacı ve bu işin kimyasını, immünobiyolojisini bilen biri olarak bu virüsün hayvanlardan bize atlamış bir virüs olduğunu düşünmüyorum, ‘hayvanlardan atlatıldı’ diyorum. Hatta bunun DNA’sıyla oynandı diye şüphe ediyorum. Çünkü son 10 senede 'CRISPR gene' diye makaslama tekniği çıktı DNA’ları kesip aralara bir şeyler koymak için. Hatta bu genin, bu enzimdir, yaptığı işin ciddiyetini bilenler buna 'God’s gene', yani 'Tanrı geni' dediler, insanlara DNA ile oynama gücü verdiği için. Bu genle oynama tekniğinden dolayı bunun kurcalandığını düşünüyorum."





"SİLAH OLARAK HAZIRLARLARKEN KAÇTI"

Koronavirüse laboratuvarda müdahale edildiğine inandığını söyleyen Obuz, "Laboratuvarda bunun hastalık yapma kabiliyeti değiştirilmiş, ellerinde olmayan bir sebeple kontrolden çıkmıştır diye düşünüyorum. Yani bunu silah olarak hazırlarlarken kaçtı." görüşünü paylaştı.