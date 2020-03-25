ABD'de yaşayan Türk, korona nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Allentown kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Güçlen’in yaklaşık 2 hafta önce pozitif çıkan test sonuçlarından sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti belirtildi.

Son 1 haftadır komada olduğu belirtilen Güçlen’in geçtiğimiz yıllarda ağır bir zatürre geçirdiği belirtildi.

ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MARKET ÇALIŞANLARINDA DA TESPİT EDİLDİ

Berrin Güçlen’in sürekli alışveriş yaptığı marketin 3 çalışanında da koronavirüs görüldüğü açıklandı. Güçlen’in ailesi kızının alışveriş yaparken kasiyerden korona kaptığını iddia etti.

AİLESİNE DE BULAŞTI

50 yıldır ABD’de yaşayan 70 yaşındaki baba Nevzat Güçlen’in eşi ve damadına da korona virüs bulaşmasından dolayı aile, Allentown kentindeki evlerinde doktor kontrolünde karantina da tutuluyor.