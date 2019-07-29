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ABD'de yemek festivalinde silahlı saldırı

California eyaletindeki yemek festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü 12 kişi vurularak yaralandı.

AA | 29.07.2019 - 07:04..
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ABD'de yemek festivalinde silahlı saldırı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın kuzeyinde her yaz yapılan Gilroy Sarımsak Festivali'nde düzenlenen saldırıda en az 15 kişi vuruldu.

Vurulanlardan 3 kişi ölürken 12 kişi de yaralandı.

Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, saldırganın henüz yakalanamadığı bildirildi.

ABD'de yemek festivalinde silahlı saldırı

YARI OTOMATİK SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

Görgü tanıkları, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz erkek olduğunu ve yarı otomatik silahla etrafa ateş açtığını belirtti.

Yerel basındaki görüntülerde silah seslerinin ardından insanların panik halinde uzaklaşmaya çalışması yer alıyor.

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