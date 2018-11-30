ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşüğünde

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 8,9 azalarak 544 bin oldu.

ABD'DEKİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Son beş ayın dördünde gerileyen satışların ekimde yüzde 4 artması bekleniyordu. Yeni konut satışlarının Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesine düşmesi, Amerikan konut sektörünün artan faiz oranları ve girdi fiyatları nedeniyle zor günler yaşadığının bir başka göstergesi oldu.

SATIŞ RAKAMLARI REVİZE EDİLDİ

Ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyat, haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 azalarak 309 bin 700 dolara geriledi. Eylül ayına ilişkin satış rakamı ise 553 binden 597 bine revize edildi.