taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1651
Euro
5.8766
Altın
1222.38
Borsa
94705.7
Gram Altın
203.168

ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşüğünde

Ülkede birinci el konut satışları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 8,9 azalışla 544 bine gerileyerek, Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

AA | 30.11.2018 - 13:52..
  1. Haberler
  2. Emlak
ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşüğünde

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 8,9 azalarak 544 bin oldu.

ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşüğünde

ABD'DEKİ GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Son beş ayın dördünde gerileyen satışların ekimde yüzde 4 artması bekleniyordu. Yeni konut satışlarının Mart 2016’dan bu yana en düşük seviyesine düşmesi, Amerikan konut sektörünün artan faiz oranları ve girdi fiyatları nedeniyle zor günler yaşadığının bir başka göstergesi oldu.

ABD'de yeni konut satışları 2,5 yılın en düşüğünde

SATIŞ RAKAMLARI REVİZE EDİLDİ

Ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyat, haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 azalarak 309 bin 700 dolara geriledi. Eylül ayına ilişkin satış rakamı ise 553 binden 597 bine revize edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

241
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

66
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

447
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

383
Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir