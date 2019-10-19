ABD'de yılanbaş balığı alarmı

ABD'nin Georgia eyaletinde, karada da yaşayabilen yılanbaş balığı türünün, yıllar sonra yeniden görülmesi endişeye neden oldu.

ABD'de 17 yıl önce ticareti yasaklanan yılanbaş balığı, su dışında 3 günden fazla yaşayabiliyor ve karada yılan gibi kıvrılarak hızlı hareket ediyor.

DOĞAL DENGEYİ BOZAN BALIK

Balıkların karada kendilerini avlayan başka bir canlı olmadığı için doğal dengeyi bozabileceklerinden ve habitata zarar verebileceklerinden endişe ediliyor. Bir başka endişe kaynağı da, yılda 2 kez yumurtlayan bu hayvanların hızlı çoğalmaları.

"GÖRDÜĞÜNÜZ YERDE ÖLDÜRÜP DONDURUN"

Georgia'da ortaya çıkan balığın 11 bin nüfuslu Gwinnett kasabasındaki bir gölde bir balıkçı tarafından oltayla yakalandığı belirtiliyor. New York Times gazetesine göre, balıkçı fotoğrafını çektiği hayvanı tekrar suya bıraktı ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi'ne haber verdi. Daha sonra gölde kalabalık bir ekiple yapılan aramalarda boyu 70 metre santimetre olan bir yetişkinle 3 yavru yılanbaş balığı yakalandı. Boyları 1 metreye kadar çıkabilen yılanbaş balıkları Çin, Rusya ve Kore'de çiftliklerde yetiştiriliyor. Yetkiler, bu balıkları gördüğünnüz yerde öldürüp dondurun çağrısında bulundu.