ABD'de yolda yürüyen adama yıldırım çarptı

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

YILDIRIM ÇARPINCA YERE YIĞILDI

Köpekleriyle gezintiye çıkan adam, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Yoldan geçtiği sırada yıldırım çarptı ve yere yığıldı.

KALP MASAJI YAPTI

Olayı gören çevredekiler genç adamın hemen yardımına koştu. Sağlık görevlisi olduğu söylenen bir kişinin ise genç adama kalp masajı yaptığı görüldü.

Yolda köpekleriyle yürüyen ABD'li adama yıldırım çarptı VİDEO



SAĞLIK DURUMU İYİ

Yetkililer, yıldırım çarpan adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.