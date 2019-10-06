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ABD'de yolda yürüyen adama yıldırım çarptı

Houston'da sokakta köpekleriyle gezmeye çıkan adama yıldırım çarptı. Yoldan geçenlerin yardımıyla hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 17:22..
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ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

YILDIRIM ÇARPINCA YERE YIĞILDI

Köpekleriyle gezintiye çıkan adam, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Yoldan geçtiği sırada yıldırım çarptı ve yere yığıldı.

ABD'de yolda yürüyen adama yıldırım çarptı

KALP MASAJI YAPTI

Olayı gören çevredekiler genç adamın hemen yardımına koştu. Sağlık görevlisi olduğu söylenen bir kişinin ise genç adama kalp masajı yaptığı görüldü.

Yolda köpekleriyle yürüyen ABD'li adama yıldırım çarptı VİDEO

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yetkililer, yıldırım çarpan adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

ABD'de yolda yürüyen adama yıldırım çarptı

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