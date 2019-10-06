ABD'de yolda yürüyen adama yıldırım çarptı

ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
YILDIRIM ÇARPINCA YERE YIĞILDI
Köpekleriyle gezintiye çıkan adam, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Yoldan geçtiği sırada yıldırım çarptı ve yere yığıldı.
KALP MASAJI YAPTI
Olayı gören çevredekiler genç adamın hemen yardımına koştu. Sağlık görevlisi olduğu söylenen bir kişinin ise genç adama kalp masajı yaptığı görüldü.
Yolda köpekleriyle yürüyen ABD'li adama yıldırım çarptı VİDEO
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yetkililer, yıldırım çarpan adamın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.