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ABD'de Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almaya başladığı günün akşamında Amerikalılar Yunanistan'a helikopter satışının onaylandığını duyurdu.

AA & Ensonhaber | 13.07.2019 - 09:19..
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ABD'de Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı

Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri alması dünyada büyük yankı uyandırdı.

Amerika'nın tüm tehditlerine rağmen bu satışın gerçekleşmesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Amerika'dan Türkiye'ye karşı adeta misilleme niteliğinde bir açıklama geldi.

YUNANİSTAN'A HELİKOPTER SATIŞI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a toplam 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopter ve ilgili elemanlarının satışına onay verdi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a muhtemel Dış Askeri Satış kapsamında, yaklaşık 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopterinin ve ilgili elemanlarının satışını onaylama kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

ABD'de Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı

ABD'de Yunanistan'a helikopter satışına onay çıktı

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