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ABD'de zincirleme kaza: 5 ölü 50'den fazla yaralı

Pensilvanya eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3 tır, otobüs ve minibüs birbirine girdi.

DHA | 06.01.2020 - 11:19..
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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kenti yakınlarındaki bir otoyolda, zincirleme trafik kazasında, virajı alamayan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Otobüsün arkasında seyir halindeki 3 tırda otobüse ve birbirlerine çarptı.

5 ÖLÜ 50'DEN FAZLA YARALI

Ardından bir otomobilin de karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden 2’sinin tır sürücüsü olduğu açıklandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken bazıları ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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