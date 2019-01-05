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ABD’de zincirleme kaza: 5’i çocuk 7 ölü

Florida eyaletinde bulunan Disney World eğlence parkı yolunda meydana gelen zincirleme kazada, 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 05.01.2019 - 05:34..
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Dünyaca ünlü Disney World eğlence parkına giden yol üzerinde 2 tır, 1 otomobil ve 1 minibüs çarpıştı. Feci kazada 5’i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

ABD’de zincirleme kaza: 5’i çocuk 7 ölü

ABD’de zincirleme kaza: 5’i çocuk 7 ölü

YOLA DÖKÜLEN YAKIT NEDENİYLE PATLAMALAR YAŞANDI

2 tırın çarpışması nedeniyle yola dökülen 190 litre yakıt kaza sonrası patlamalar yaşanmasına yol açtı.

Orlando’nun 200 kilometre kuzeyindeki Alachua kentinde meydana gelen kazadan etkilenen 4 araçtan 3’ü tamamen yandı.

Ölen çocukların, Louisiana eyaletinden Orlando şehrinde bulunan Disney World’a minibüs ile seyahat ettikleri belirlendi.

ABD’de zincirleme kaza: 5’i çocuk 7 ölü

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