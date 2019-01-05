Dünyaca ünlü Disney World eğlence parkına giden yol üzerinde 2 tır, 1 otomobil ve 1 minibüs çarpıştı. Feci kazada 5’i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.
ABD’de zincirleme kaza: 5’i çocuk 7 ölü
YOLA DÖKÜLEN YAKIT NEDENİYLE PATLAMALAR YAŞANDI
2 tırın çarpışması nedeniyle yola dökülen 190 litre yakıt kaza sonrası patlamalar yaşanmasına yol açtı.
Orlando’nun 200 kilometre kuzeyindeki Alachua kentinde meydana gelen kazadan etkilenen 4 araçtan 3’ü tamamen yandı.
Ölen çocukların, Louisiana eyaletinden Orlando şehrinde bulunan Disney World’a minibüs ile seyahat ettikleri belirlendi.