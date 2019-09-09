taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7093
Euro
6.2971
Altın
1508.6
Borsa
98987.48
Gram Altın
277.102

ABD'deki 9 eyalet Facebook'a soruşturma açtı

ABD’de New York Başsavcılığı öncülüğündeki 9 eyalet, sosyal paylaşım sitesi Facebook hakkında tekelcilik soruşturması başlattığını duyurdu.

AA | 09.09.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son yıllarda kullanıcı gizliliği ile ilgili sorunlar nedeniyle büyük cezalar ödeyen Facebook, güvenilirliğini de günden güne kaybediyor. Şirket, şimdi ise yeni bir sorunla uğraşmak zorunda. New York Başsavcılığı öncülüğündeki 9 eyalet, Facebook hakkında tekelcilik soruşturması açtı

New York Başsavcısı Letitia James, soruşturmada, “Facebook’un sektördeki hakimiyeti ve bu hakimiyetten kaynaklanan potansiyel rekabet karşıtı davranışlarının" inceleneceğini belirtti.

facenook

New York Başsavcılığı'nın öncülüğündeki soruşturmaya Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, North Carolina, Ohio, Tennessee ve Washington DC başsavcılıklarının da destek verdiği belirtildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) temmuz ayında Facebook'a, geçen yıl patlak veren Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkan kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle 5 milyar dolar ceza kesmişti.

GOOGLE'A DA SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde, Google'ın sahibi olduğu Alphabet şirketine, önümüzdeki hafta tekelcilik ve rekabete aykırı davranışlar nedeniyle soruşturma açılmasını bekleniyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

252
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

21
Boris Johnson'dan geri adım yok

Boris Johnson'dan geri adım yok

25
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

94
Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

Aksaray'da alkollü şahıs ortalığı birbirine kattı

50
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

44
Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a mağlup oldu

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir