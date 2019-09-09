ABD'deki 9 eyalet Facebook'a soruşturma açtı

Son yıllarda kullanıcı gizliliği ile ilgili sorunlar nedeniyle büyük cezalar ödeyen Facebook, güvenilirliğini de günden güne kaybediyor. Şirket, şimdi ise yeni bir sorunla uğraşmak zorunda. New York Başsavcılığı öncülüğündeki 9 eyalet, Facebook hakkında tekelcilik soruşturması açtı

New York Başsavcısı Letitia James, soruşturmada, “Facebook’un sektördeki hakimiyeti ve bu hakimiyetten kaynaklanan potansiyel rekabet karşıtı davranışlarının" inceleneceğini belirtti.

New York Başsavcılığı'nın öncülüğündeki soruşturmaya Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, North Carolina, Ohio, Tennessee ve Washington DC başsavcılıklarının da destek verdiği belirtildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) temmuz ayında Facebook'a, geçen yıl patlak veren Cambridge Analytica skandalı ile zirveye çıkan kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle 5 milyar dolar ceza kesmişti.

GOOGLE'A DA SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Teksas Başsavcısı Ken Paxton öncülüğünde, Google'ın sahibi olduğu Alphabet şirketine, önümüzdeki hafta tekelcilik ve rekabete aykırı davranışlar nedeniyle soruşturma açılmasını bekleniyor.

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