ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı

New York Times (NYT) gazetesi, Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de, yaşlı bakım evlerinde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar olduğunu yazdı.

6 BİN 900 KİŞİ BAKIM EVLERİNDE ÖLDÜ

Gazetenin haberine göre, yaşlı bakım evlerinde koronavirüsten dolayı en az 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ABD'deki virüs ölümlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

"YAŞLI BAKIM EVLERİ, TOPLU MEZAR GİBİ"

Eski New York Vali Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıklarını Azaltma Komitesi Kurucusu Betsy McCaughey, NYT'ye yaptığı açıklamada, "Yaşlı bakım evleri toplu mezar gibi. Bu merkezler aşırı kalabalık ve yeterince personel yok. Tek bir koronavirüs hastası bile kıyıma yol açıyor." ifadesini kullandı.

NYT'ye konuşan bakım evi çalışanları ise salgın döneminde yeterince kişisel koruma ekipmanlarının olmadığını, bu nedenle de hem kendilerinin hem de bakım evlerinde kalan yaşlıların hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

SAĞLIK BAKANINA MEKTUP

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı ve Mississippi Vekili Bennie Thompson da bakım evlerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Alex Azar'a bir mektup gönderdi.

Mektupta, bakım evlerinde çalışan birçok kişiden mektup aldığını aktaran Thompson, tıbbi ekipmanlar ve kişisel koruma malzemelerinin dağıtımı noktasında, bakım evleri için nasıl bir yol izlendiğinin muamma olduğuna işaret etti.

ABD'DEKİ İLK SALGIN DA BAKIM EVİNDE BAŞLAMIŞTI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülke genelindeki 15 bin 600 bakım evinde 1,3 milyon kişi kalıyor.

ABD'de ilk koronavirüs salgını Washington eyaletindeki bir bakım evinde ortaya çıkmış ve burada onlarca kişi yaşamını kaybetmişti.

ABD'li sağlık yetkilileri ise bakım evlerindeki şartların, virüs vaka ve ölümlerini artırdığını kaydetmişti.