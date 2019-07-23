ABD'deki kuzu güzellik yarışmasında doping krizi

ABD Ohio'da bulunan Bellefontaine ilçesinde bir kuzu, bölge fuarında düzenlenen yarışmada en güzel kuzu seçilerek şampiyon oldu.

Kuzunun sahibi, "Stres olmamak ve sakin kalmak önemli. Bu kuzu zor bir projeydi ancak onunla kazandığım için mutluyum." dese de kuzuda yasaklı madde tespit edilmesi üzerine, hayvana verilen ödül iptal edildi.

DOPİNG YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hayvan üzerinde yapılan doping testleri pozitif çıkarken, kuzuda Lasix olarak da bilinen diüretik furosemide maddesine rastlandığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ohio Tarım Müdürlüğü ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Logan bölge fuarı başkanı Christie Barns da The Post'a yaptığı açıklamada, kuzuya verilen ünvanın geri alındığını söyledi.