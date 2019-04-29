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ABD'deki sinagog saldırganı: Hitler'i örnek alıyorum

Sinagog saldırganı, Yeni Zelanda'daki saldırganı ve Hitler'i örnek aldığını söyledi.

AA | 29.04.2019 - 06:20..
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ABD'nin San Diego kentindeki bir sinagoga düzenlenen saldırının zanlısının, geçen ay Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırı düzenleyen saldırganı örnek aldığı ve daha önce Kaliforniya'da da bir camiyi kundakladığına dair mesaj yayımladığı ortaya çıktı.

San Diego'da dün 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan sinagog saldırısının zanlısı 19 yaşındaki John Earnest'in olay günü bir internet platformunda yaptığı paylaşım dikkati çekti.

ABD'deki sinagog saldırganı: Hitler'i örnek alıyorum

KENDİNİ BEYAZ IRKÇI OLARAK TANIMLADI

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Ernest'in saldırısından önce '8chan' adlı internet platformunda yaptığı paylaşımında, kendini 'antisemitik ve beyaz ırkçı' olarak tanımladığı ve Yahudileri öldürme planından bahsettiği tespit edildi.

ABD'nin Pittsburgh kentinde ekim ayında bir sinagoga saldıran kişi ile geçen ay Yeni Zelanda'daki cami saldırganını ve Adolf Hitler'i 'rol modeli' olarak tanımlayan Ernest, paylaşımında bu kişilerin kendisine ilham verdiğini aktardı.

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