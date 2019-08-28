taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.833
Euro
6.4842
Altın
1536.21
Borsa
96030.47
Gram Altın
288.457

ABD’den 4 milyar dolarlık askeri satışa onay

Japonya, Macaristan, Danimarka, Litvanya ve Güney Kore’ye ABD tarafından toplam değeri 4 milyar doları aşan dış askeri satışa onay çıktı.

AA | 28.08.2019 - 05:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

d

ABD Dışişleri Bakanlığının, Japonya, Danimarka, Litvanya, Macaristan ve Güney Kore’ye toplam değeri 4 milyar doları aşan dış askeri satışa onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansının yaptığı açıklamalara göre bakanlık, Japonya’ya 3 milyar 295 milyon dolar değerinde 73 Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA tipi füzenin satışına onay verdi. Söz konusu satışa SM-3 sistemlerinin destek elemanları ile MK-29 fırlatıcıların da dahil olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ABD Dışişleri tarafından, Macaristan’a 500 milyon dolar değerinde 180 AIM-120C tipi gelişmiş havadan havaya orta menzilli füzenin (AMRAAM) satışına onay verildi.

Macaristan’ın bu alımı silahlı kuvvetlerini modernize etmenin yanı sıra bölgesel tehditleri caydırma ve ABD ile ortak çalışabilirlik kabiliyetini geliştirme amacıyla gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

Bunların yanı sıra, bakanlık tarafından, Güney Kore’ye 72 milyon dolar değerinde 31 MK-54 tipi hafif torpido, Danimarka’ya 200 milyon dolar değerinde 9 düşük frekanslı sonar sistemi ile 600 sonar şamandırası satışı da onaylandı.

Dışişleri Bakanlığının, ayrıca Litvanya’ya 170 milyon dolar değerinde 500 hafif taktiksel askeri araç satışını onayladığı kaydedildi.

YAKLAŞIK 4 MİLYAR 37 MİLYON

Söz konusu işlemlerle birlikte ABD'nin bir günde onay verdiği silah satışının toplam değeri 4 milyar 37 milyon doları buldu.

ABD’de askeri satış onaylarının gerçekleşmesi için Kongre’nin, NATO üyesi ülkelere yönelik 15 gün, NATO dışındaki ülkelere yönelik ise 30 gün içerisinde itiraz etmemesi gerekiyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

68
THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

81
Muğla'da temizlik işçileri çöp toplarken koyun buldu

Muğla'da temizlik işçileri çöp toplarken koyun buldu

10
Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

29
Antalya'da atık sularını plajlara akıtan otelcilere uyarı

Antalya'da atık sularını plajlara akıtan otelcilere uyarı

45
Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü

Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü

3
Brezilya Devlet Başkanı: Macron özür dilemeli

Brezilya Devlet Başkanı: Macron özür dilemeli

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir