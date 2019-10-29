taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7378
Euro
6.378
Altın
1487.75
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.623
Bitcoin
54086.07

ABD'den 478 adet F-35 için anlaşma

Pentagon, 478 adet beşinci nesil F-35 avcı bombardıman uçağı için, Lockheed Martin ile 34 milyar dolarlıkbir sözleşme imzaladı.

AA | 29.10.2019 - 23:06..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Savunma Bakanlığı’nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı ile Lockheed Martin, önemli bir ilerleme kaydederek 478 savaş uçağı için 34 milyar dolarlık sözleşme imzaladı” dedi.

ABD'den 478 adet F-35 için anlaşma

NÜKLEER SİLAH DA TAŞIYABİLİYOR

Düşük görünürlülük teknolojisiyle tasarlanmış olan F-35 savaş uçakları, nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip. Uçağın üretiminde ABD’yle birlikte Avustralya, İngiltere, Danimarka, İtalya, Kanada, Hollanda, Norveç ve Türkiye yer alıyor. İsrail ve Japonya da bu uçağın alıcıları arasında bulunuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir