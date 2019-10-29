ABD'den 478 adet F-35 için anlaşma

ABD Savunma Bakanlığı’nın Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı ile Lockheed Martin, önemli bir ilerleme kaydederek 478 savaş uçağı için 34 milyar dolarlık sözleşme imzaladı” dedi.

NÜKLEER SİLAH DA TAŞIYABİLİYOR

Düşük görünürlülük teknolojisiyle tasarlanmış olan F-35 savaş uçakları, nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip. Uçağın üretiminde ABD’yle birlikte Avustralya, İngiltere, Danimarka, İtalya, Kanada, Hollanda, Norveç ve Türkiye yer alıyor. İsrail ve Japonya da bu uçağın alıcıları arasında bulunuyor.