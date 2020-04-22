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ABD'den 484 milyar dolarlık ek korona bütçesi

ABD Senatosu, koronavirüsle mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etti.

AA |
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ABD'den 484 milyar dolarlık ek korona bütçesi

ABD Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in belirlenen rakam üzerinde anlaşmasının ardından oylanmak üzere Senato Genel Kurulu'na gelen ekonomik destek paketi onaylandı.

KÜÇÜK İŞLETME VE GEÇİM ZORLUĞU ÇEKENLERE 310 MİLYAR DOLAR

Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 310 milyar dolar ayrılacağı belirtilen tasarıda, ek bütçe talepleriyle yerel bankalar için 60 milyar dolar, hastaneler için 75 milyar dolar ve acil afet kredisi için 60 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

ABD'den 484 milyar dolarlık ek korona bütçesi

Ayrıca tasarıda Kovid-19 virüsüne karşı daha fazla test uygulanması ve enfeksiyon kontrolü için 25 milyar dolar ekstra ödenek ayrılması isteniyor.

Temsilciler Meclisi tarafından perşembe günü oylanacağı belirtilen söz konusu tasarının, bu hafta içinde imzalanmak üzere Başkan Donald Trump'ın masasına gönderilmesi bekleniyor.

ABD'den 484 milyar dolarlık ek korona bütçesi

 

CUMHURİYETÇİ SENATÖR PAUL KARŞI ÇIKTI

Öte yandan, oylama öncesinde açıklama yapan Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün tasarıya karşı çıkması dikkati çekti.

Salgın ile mücadele için ayrılan toplam bütçenin, gerektiğinden fazla olduğunu savunan Paul, şu ifadeleri kullandı:

"500 milyar dolar daha harcamaya karşı çıkıyorum. Virüsle mücadele kapsamında ayrılan para 2 trilyon dolardan fazla. Bu yılki yıllık açığımız 4 trilyon dolara yaklaşacak. Bu şekilde devam edemeyiz. Hiçbir finansal destek, karantina tarafından boğulan bir ekonomiyi ayağa kaldıramaz. Bizi rahatsız eden para eksikliği değil, ticaret eksikliği. Bu ekonomik felaket, ancak ekonomiyi yeniden açmaya başladığımızda çözülür."

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