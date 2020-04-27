ABD'den açıklama: İran'ın fırlattığı uyduyu takip ediyoru

Uzaya fırlattığı başarısız uydularla bilinen ve şu ana kadar 5 farklı uydu görevinde başarısız olan İran, geçtiğimiz günlerde fırlattığı Zafer isimli uyduyu yine yörüngeye yerleştirememişti.

İran, geçtiğimiz günlerde bu sefer şeytanın bacağını kırdı ve ülkenin ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye fırlattı. 'Nur-1' adı verilen uydunu, İran’ın ortasında yer alan Kebir Çölü’nden uzaya gönderildi.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Amerikalı yetkililer ve Avrupa ülkeleri, bu lansmanların İran'ın nükleer silah taşıyabilen kıtalararası balistik füzeler geliştirmesine yardımcı olabileceğinden endişe ediyor.

Uzun zamandır nükleer silah geliştirmediğini söyleyen İran, uydu fırlatmalarının ve roket testlerinin bununla ilgisi olmadığını söylüyor.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Jay Raymond, İran’ın kısa süre önce fırlattığı uyduyu takip ettiklerini açıkladı.

Orgeneral Raymond, Twitter hesabından "ABD Uzay Kuvvetlerine bağlı Pete Hava Üssü'ndeki 18’inci Uzay Kontrol Filosu, İran’ın fırlattığı ve ‘3U Cubesat’ olarak nitelediği Nour-01 uydusunu (SATCAT 45529) takip ediyor." paylaşımında bulundu.

İran’ın uydunun görüntü alma kabiliyeti olduğunu iddia ettiğini belirten Raymond, "Aslında o uzaydan baş aşağı görüntü alan bir video kameradır, istihbarat toplama kabiliyeti yok." ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, geçen hafta İran’ın Dünya’nın yörüngesine gönderdiğini açıkladığı uyduya ilişkin, "Bu füzenin çok uzun mesafe katettiğini söyleyebilirim. Ancak uydunun uzaya ulaşıp ulaşmadığını söyleyemem." açıklamasını yapmıştı.