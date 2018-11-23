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ABD'den Avrupa Birliği'ne: Ordunuzu NATO onayı ile kurun

ABD, Avrupa ülkelerinden kendi ordularını oluşturma planlarıyla ilgili pozisyonlarını netleştirmelerini talep etti.

AA | 23.11.2018 - 01:21..
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ABD'den Avrupa Birliği'ne: Ordunuzu NATO onayı ile kurun

ABD'nin AB Daimi Temsilcisi Gordon Sundland, Avrupalı parlamenterlere hitaben yaptığı konuşmada "Bu bizim için çok hassas bir konudur. Biz sürekli ABD seçmenlerini ABD'nin neden kendi problemlerine rağmen, her yıl Avrupa'yı Rusya ve diğer dost olmayan güçlerden korumak için onlarca milyar dolar gönderdiğine ikna etmeye çalışıyoruz. Oysa, bu paralar ABD'nin kendi iç ihtiyaçlari için de harcanabilirdi" dedi.

Sundland, AB'nin kendi silahlı kuvvetleriyle bu işin üstesinden gelebileceğine karar vermesinin durumu zorlaştırdığını belirtti.

"AVRUPA, ORDUSUNU NATO ONAYI İLE KURMALI"

Sundland, ABD'nin Avrupa'dan "taban tabana zıt iki bakış açısı" gördüğünü, bazılarının küçük çatışmalarla sorunu çözme yanlısı olduğunu, bazılarının da istihbarat birimleri ve tam teşeküllü silahlı kuvvetlerin oluşturulmasını savunduğunu kaydetti.

Sundland, Washington'un NATO'yu finanse ettiğini ve Avrupa'dan "kendi kaynaklarıyla ne yapmak niyetinde" olduğu yönünde açıklama beklediğini belirten Daimi temsilci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Madem, AB belli bir dereceye kadar kendi özerklik ve savunma yeteneklerini beyan etmek istiyor, o halde bunun NATO'nun tam onayıyla ve onun tamamlayıcısı olmasını umuyoruz, NATO'nun yerini almasını değil."

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