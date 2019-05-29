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ABD'den bir S-400 tehditi daha

Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek S-400 teslimatıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı, yine Türkiye'ye tehditler savurdu.

AA | 29.05.2019 - 22:39..
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran'a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE SONUÇLARINA KATLANIR"

Ortagus, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye’yle işbirliği yapmak istiyoruz ama duruşumuz değişmedi. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa oldukça gerçek ve olumsuz sonuçlara katlanır. Bunlar, F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımların uygulanması” dedi.

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