taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8309
Euro
6.5625
Altın
1321.93
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.067

ABD'den Bulgaristan'a F-16 V serisi satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bulgaristan'a 1 milyar 673 milyon değerinde 8 F-16 Block 70/72 tipi savaş uçağı satışına onay verdiği bildirildi.

AA | 04.06.2019 - 05:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

asd

ABD Savunma, Güvenlik ve İş Birliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, muhtemel dış askeri satış kapsamında Bulgaristan hükümetine tahmini 1 milyar 673 milyon dolar değerinde F-16C/D Block 70/72 serisi savaş uçağı ve destek elemanları satışına onay verdi." ifadesi kullanıldı.

SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada, Bulgaristan'ın F-16 savaş uçaklarının V (Viper) serisi olarak da bilinen ve en güncel yazılımlarla donatılmış F-16/C ve D Block 70/72 serisinden 8 adet satın alma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Uçakların yanı sıra yedek motor, elektronik harp sistemleri ve mühimmat gibi destek unsurlarının da satışa dahil olduğu belirtildi.

Ajansın açıklamasında, "Teklif edilen satış, Bulgaristan'a hava sahasını koruma, bölgesel güvenlik ve ABD ile NATO sistemleri ile ortak çalışabilirlik kabiliyeti sağlayacak" ifadesine yer verildi.

"KENDİLERİNİ SAVUNABİLECEKLER"

Bulgaristan'ın şu anda hava sahasındaki devriyeler konusunda ABD ve İngiltere'den destek aldığı belirtilen açıklamada, "Bulgaristan, bu F-16'ları ve ilgili idame ve eğitim paketini alarak artık hava sahasını ve sınırlarını kendisi savunabilecek" ifadeleri dikkat çekti.

Açıklamada, bu satış için ek bir ABD hükümeti yüklenicisinin bu anlaşmaya müdahil olmayıp doğrudan Lockheed Martin'in yüklenici olacağı kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

91
Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

29
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

17
Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

Teröristlerin 500 metrelik mağarası imha edildi

13
ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

6
Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

2
Binali Yıldırım'dan rakiplerine bayram tebriği

Binali Yıldırım'dan rakiplerine bayram tebriği

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir