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ABD'den Çin ve diğer ülkelere virüs yardımı teklifi

ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e ve virüsten etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduklarını duyurdu.

AA | 08.02.2020 - 03:56..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yardımın virüsün kontrol altına alınması ve virüsle mücadele edilmesi adına sağlanacağına işaret etti.

"100 MİLYON DOLARA KADAR YARDIMA HAZIRIZ"

Yardımın hem çok taraflı kuruluşlar hem de mevcut fonlar üzerinden doğrudan verileceği bilgisini paylaşan Pompeo, bu kapsamda ABD'nin Çin ve yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen diğer ülkelere 100 milyon dolara kadar yardıma hazır olduğunun altını çizdi.

Pompeo, "Dünyanın geri kalanını da bizim bu taahhüdümüze katılmaya davet ediyoruz. Birlikte çalışarak giderek büyüyen bu tehdidi kontrol altına almak adına büyük etki yaratabiliriz." çağrısında bulundu.

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