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ABD'den Çin ve İran'a korona tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çinli ve İranlı yetkilileri, salgının ciddiyetini saklamaya çalışarak hayatları riske atmakla suçladı.

AA | 25.03.2020 - 14:57..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ve İran'ın koronavirüs salgınına yaklaşımlarını sert dille eleştirdi.

Newsweek'in haberine göre; Pompeo, Çinli ve İranlı yetkilileri; koronavirüs salgınının ciddiyetini saklamaya çalışarak ve sorumluluklarından kaçarak hayatları riske atmakla suçladı.

ÇİN VE İRAN'A SUÇLAMA

Pompeo, Çin ve İran'da halkların, şeffaflık ve iyi yönetim eksikliğinden zarar gördüğünü savunarak, "Bu ülkelerdeki insanların eninde sonunda bundan liderlerini sorumlu tutacağı kanısındayım." değerlendirmesini yaptı.

ABD'den Çin ve İran'a korona tepkisi

"VİRÜSÜN ABD'DEN GELDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

Rusya, Çin ve İran tarafından bu konuda bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğüne işaret eden Pompeo, "Virüsün, ABD ordusundan geldiğini, belki de İtalya'da ortaya çıktığını söylüyorlar. Tüm bunlar sorumluluktan kaçmak için." diye konuştu.

"DÜNYAYI BİLGİDEN MAHRUM BIRAKTILAR"

Pompeo, Çin'in süregelen "örtbasının", daha fazla vakanın önüne geçilmesi ya da böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için gereken bilgiden dünyayı mahrum bıraktığını kaydetti.

ÇİN VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

ABD'nin, Çin ve İran'la halihazırda gergin ilişkileri, koronavirüs salgını nedeniyle iyice bozulurken; ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı yetkililerin, hastalığı "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" olarak nitelendirmesi, Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ABD Kongresi'ne de "Vuhan'da ortaya çıkan salgının Çin yönetimince saklandığı" iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunulmuştu.

ABD'den Çin ve İran'a korona tepkisi

ABD'YE ÇAĞRI

Çin, ABD'ye koronavirüsle mücadele ederken; diğer ülkeleri suçlamama ve "salgını siyasallaştırmama" çağrısında bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, salgınla ilgili ABD'yi "diğerlerinin itibarını sarsmak ve sorumluluklarından kaçmak için günah keçisi bulmaya çalışmakla" suçlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de salgınının, ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söylemişti.

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