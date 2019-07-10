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ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Ada'nın petrol ve doğalgaz kaynaklarının, dil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

AA | 10.07.2019 - 06:42..
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ABD'den Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine önceki gün ulaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından "endişe duyduğunu" bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'un Karpas Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır." ifadelerini kullandı.

"YAVUZ GEMİSİ TAM ANLAMIYLA PROVOKATİF"

Yavuz gemisinin bölgeye gönderilmesini "provokatif" ifadesiyle tanımlayan Ortagus, "Türk yetkilileri bu operasyonları durdurmaya çağırıyor, tüm tarafları da sakin davranmaya ve bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"ADİL PAYLAŞILMALI"

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili süreçlerin iki toplum ve komşu ülkeler arasındaki diyalogla yürütülmesi gerektiğini savunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Ada'nın petrol ve doğalgaz kaynaklarının, diğer kaynakları gibi iki toplum arasında adil bir şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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