ABD'den Facebook'a 5 milyar dolarlık rekor ceza

Şimdiye kadar birçok gizlilik skandalına adı karışan Facebook, özellikle Cambridge Analytica veri skandalı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.ABD Federal Ticaret Komisyonu ise Facebook'un kişisel bilgileri izinsiz ve usulsüz kullanması sebebiyle geçen yıl soruşturma başlattığını açıklamıştı.

5 MİLYAR DOLARLIK REKOR CEZA

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), sosyal paylaşım sitesi Facebook'a, kişisel bilgilerin izinsiz ve usulsüz kullanıldığı gerekçesiyle 5 milyar dolar ceza kesti

EN YÜKSEK CEZA

Kararın kesinleşmesi için Adalet Bakanlığının da onayının gerektiği kaydedilirken, bu incelemenin ne kadar süreceği bilinmiyor. Bu cezanın, 2012'de Google'a kesilen 22 milyon doları geride bıraktığı ve bir teknoloji firmasına kesilen en yüksek ceza olduğu kaydedildi.

Geçen sene 56 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un, bu yıl da 69 milyar dolar civarında bir hasılata ulaşması bekleniyor.

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