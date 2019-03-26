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ABD'den Fas'a 4.7 milyar dolarlık F-16 sattı

25 adet F-16D/C Block 72 serisi savaş uçağı Fas ordusunun envanterinde olacak.

AA | 26.03.2019 - 09:04..
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ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı Fas'a muhtemel askeri satışlarla ilgili Kongre'ye iki tebligat gönderdi.

İKİ AYRI SATIŞA ONAY

Söz konusu tebligatlarda, Fas yönetiminin F-16D ve C versiyonlarının Block 72 serisinden 25 uçak ve ilgili malzemelerini satın almak istediği ve Dışişleri Bakanlığının da 3 milyar 787 milyon dolara mal olacak bu satışa onay verdiği kaydedildi.

ABD'den Fas'a 4.7 milyar dolarlık F-16 sattı

Ayrıca Fas Hava Kuvvetlerine ait 23 F-16 uçağının ise Lockheed Martin savunma şirketinin son model F-16 uçağının V konfigürasyonuna yükseltilmesi için ise 985 milyon dolarlık satışa onay verildiği bildirildi.

"FAS KUZEY AFRİKA'DA ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

Fas'a yapılacak bu satışların ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine ve NATO dışındaki ortaklarına yönelik politikasına katkı sağlayacağı ifade edilen tebligatlarda Fas'ın Kuzey Afrika'da ekonomik ilerleme ve siyasi istikrar için önemli bir güç olduğuna dikkat çekildi.

Fas'ın zaten F-16 uçaklarını kullandığı ifade edilen tebligatlarda "Teklif edilen satış bölgedeki temel askeri dengeleri etkilemeyecektir." denildi.

Satışın onaylanması için Kongreden 30 gün boyunca herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.

ABD'den Fas'a 4.7 milyar dolarlık F-16 sattı

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