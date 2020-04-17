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ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

ABD, Filistin'e koronavirüs ile mücadele için 5 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

AA |
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ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David M. Friedman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin Filistin'e 5 milyon dolarlık yardımda bulunacağını belirtti.

ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

"BU KRİZ DÖNEMİNDE FİLİSTİN'E YARDIMA HAZIRIZ"

Yardımın koronavirüs ile mücadele kapsamında Filistin'deki hastaneler ve Filistinlilerin hayati ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydeden Friedman, "ABD, bu kriz döneminde Filistin halkına yardım etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

FİLİSTİN'E 200 MİLYON DOLARLIK YARDIM KESİLMİŞTİ

Washington, ilk olarak Ocak 2018'de Filistin'e yapacağı 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya aldığını açıklamıştı.

Bu adımın ardından 25 Ağustos 2018'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka yerlere aktarılması kararı alınmıştı.

Sözde Orta Doğu Barış planına ilişkin tutumu nedeniyle Filistin yönetimi üzerindeki baskıyı artırmayı hedefleyen Trump yönetimi, 31 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına mali yardımları tamamen durdurmuştu.

ABD'den Filistin'e 5 milyon dolarlık koronavirüs yardımı

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