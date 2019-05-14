ABD'den Filistinli aktivistin vize başvurusuna ret

Filistin siyasetininin önde gelen isimlerinden Aşravi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 70 yaşının üstünde bir anneanne olduğunu belirterek, "1960'ların sonlarından beri Filistin'de aktivistim. Her zaman şiddetsiz direnişin sıkı bir destekçisi oldum ama ABD'ye vize başvurum herhangi bir sebep verilmeksizin reddedildi." ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'dan bu yana tüm dışişleri bakanları ve George W. Bush'tan bu yana tüm başkanlarla görüştüğünü kaydeden Aşravi, sadece Donald Trump yönetimi ile görüşmediğini bildirdi.

Aşravi, "Bunlardan suçluyum ki bu yönetim benim ABD'ye bir daha ayak basmamam şeklinde karar almış. Umarım birileri torunlarıma ve ailemin geri kalanına bunu açıklayabilir." ifadesiyle tepki gösterdi.

FİLİSTİN HAKLARI AKTİVİSTİ

Aşravi, 1991-93 yıllarında Orta Doğu Barış Süreci'ne Filistin heyetinin resmi sözcüsü olarak ve 1991-92 yıllarında Madrid Barış Konferansı’na "Filistin Liderlik Heyeti Üyesi" sıfatıyla katıldı.

1993 yılında Oslo Barış Görüşmeleri'nin ardından istifa eden Aşravi, Filistin hükümetinde yer almayı reddetti ve Vatandaşların Hakları için Filistin Özgürlük Komisyonu’nu (PICCR) kurdu. Aşravi, İsrail ve Filistin topraklarında işlenen insan hakları ihlallerini araştırdı ve uluslararası kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çaba gösterdi.